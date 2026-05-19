Persija Jakarta Pecahkan Rekor Poin, Pelatih: Bukan yang Kami Inginkan

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza puas karena tim besutannya memecahkan rekor perolehan poin sepanjang sejarah klub.

Persija sukses mengukir rekor itu setelah mengalahkan Persik Kediri pada pekan 33 BRI Super League di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (16/5).

Berkat kemenangan tersebut, Persija Jakarta berada di peringkat ketiga klasemen sementara Super League dengan 68 poin dari 33 pertandingan.

Perolehan poin tersebut mengalahkan pencapaian poin tertinggi yang didapatkan sebelumnya oleh Persija Jakarta sejak era Liga 1 pada musim 2022/23 dengan 66 poin ketika ditangani Thomas Doll.

Pencapaian poin Persija Jakarta musim ini juga melampaui total poin yang dikumpulkan oleh Macan Kemayoran ketika menjuarai Liga 1 Indonesia 2018 dengan 62 poin saat ditangani Stefano 'Teco' Cugurra.

Dikutip dari laman resmi I.League, Senin (18/5), Souza menilai pencapaian tersebut belum sepenuhnya memuaskan.

Sebab, target utama Persija Jakarta ialah berada di posisi tertinggi klasemen, bukan sekadar mencatat rekor poin baru.

"Saya senang dengan rekor ini. Sejujurnya, ini bukan rekor yang kami targetkan,” kata Souza.