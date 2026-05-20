Pemkab Bogor Perbaiki Stadion Pakansari Jelang Piala AFF 2026

Rabu, 20 Mei 2026 – 21:00 WIB
Bupati Bogor Rudy Susmanto di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Foto: ANTARA/M Fikri Setiawan

jakarta.jpnn.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat mulai membenahi Stadion Pakansari menjelang Piala AFF 2026.

Beberapa fasilitas mulai diperbaiki di Stadion Pakansari. Selain itu, beberapa fasilitas juga ditata ulang agar siap digunakan.

“Tentu kami harus segera membenahi beberapa fasilitas yang kurang baik, kami sempurnakan bersama-sama,” kata Bupati Bogor Rudy Susmanto, Senin (18/5).

Menurut dia, Stadion Pakansari kembali mendapat kepercayaan menjadi arena pertandingan sepak bola internasional, termasuk laga Timnas Indonesia pada AFF 2026.

“Stadion Pakansari atau Gelora Pakansari yang sudah dibangun pendahulu-pendahulu sebelum saya membangun Bogor diberikan kepercayaan sebagai venue pertandingan AFF,” ujarnya.

Rudy mengatakan pembenahan tidak hanya difokuskan untuk kebutuhan pertandingan AFF.

Menuurt dia, pembenahan juga bertujuan meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan fasilitas olahraga tersebut.

“Tidak hanya untuk pertandingan AFF, tetapi masyarakat juga dapat menggunakan,” kata Bupati Bogor Rudy Susmanto.

