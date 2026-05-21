JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Persija Jakarta Tim Pertama Gunakan Kendaraan Listrik

Persija Jakarta Tim Pertama Gunakan Kendaraan Listrik

Kamis, 21 Mei 2026 – 21:00 WIB
Persija Jakarta Tim Pertama Gunakan Kendaraan Listrik - JPNN.com Jakarta
Bus baru Persija Jakarta yang bertenaga dipamerkan di Jakarta International Expo, Kemayoran, Rabu (20/5/2026). Bus itu digunakan Persija pada musim 2026/2027. Foto: ANTARA/Zaro Ezza Syachniar

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta akan menggunakan bus listrik ketika mengarungi Super League 2026/2027.

Bus listrik yang akan digunakan Persija Jakarta ialah Legacy SR3 Neo Panorama.

Persija Jakarta pun akan menjadi tim pertama di Indonesia yang menjadikan kendaraan listtrik sebagai armada resmi.

Baca Juga:

Peluncuran bus baru Persija itu dilakukan di Jakarta International Expo, Kemayoran, Rabu (20/5).

Peluncuran ditandai dengan serah terima antara PT Persija Jaya Jakarta dengan PT Samudra Teknindo Hydraumatic dan Hyundai Motor Company.

"Ini merupakan salah satu komitmen Persija untuk meng-upgrade semua hal yang kami miliki,” kata Direktur Olahraga Persija Bambang Pamungkas.

Baca Juga:

Legenda Timnas Indonesia itu mengatakan Persija tidak hanya meningkatkan sisi manajemen dan teknis di lapangan, tetapi juga secara fasilitas. 

“Itu termasuk bus ini yang akan menemani Persija dalam berjuang mengarungi musim depan di tahun 2026/2027," kata Bambang Pamungkas.

Persija Jakarta akan menggunakan bus listrik ketika mengarungi Super League 2026/2027.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   Persija Jakarta kendaraan listrik super league bambang pamungkas

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU