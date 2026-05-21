Persija Jakarta Tim Pertama Gunakan Kendaraan Listrik

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta akan menggunakan bus listrik ketika mengarungi Super League 2026/2027.

Bus listrik yang akan digunakan Persija Jakarta ialah Legacy SR3 Neo Panorama.

Persija Jakarta pun akan menjadi tim pertama di Indonesia yang menjadikan kendaraan listtrik sebagai armada resmi.

Peluncuran bus baru Persija itu dilakukan di Jakarta International Expo, Kemayoran, Rabu (20/5).

Peluncuran ditandai dengan serah terima antara PT Persija Jaya Jakarta dengan PT Samudra Teknindo Hydraumatic dan Hyundai Motor Company.

"Ini merupakan salah satu komitmen Persija untuk meng-upgrade semua hal yang kami miliki,” kata Direktur Olahraga Persija Bambang Pamungkas.

Legenda Timnas Indonesia itu mengatakan Persija tidak hanya meningkatkan sisi manajemen dan teknis di lapangan, tetapi juga secara fasilitas.

“Itu termasuk bus ini yang akan menemani Persija dalam berjuang mengarungi musim depan di tahun 2026/2027," kata Bambang Pamungkas.