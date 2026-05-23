Daftar Lengkap 44 Pemain Timnas Indonesia, Kiper 5

PSSI memanggil 44 pemain untuk menghuni Timnas Indonesia menjelang FIFA Matchday Juni 2026.

Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambique di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.

Laga pertama ialah melawan Timnas Oman pada 5 Juni 2026.

Setelah itu, Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambique pada 9 Juni 2026.

Dalam unggahan akun Instagram resmi PSSI, Jumat (22/5), Timnas Indonesia membawa empat kiper.

Mereka ialah Maarten Paes, Emil Audero, Nadeo Argawinata, Cahya Supriadi, dan Muhammad Riyandi.

Para pemain masih akan disaring oleh Pelatih Timnas Indonesia John Herdman dan tim.

Skuad sementara Timnas Indonesia: