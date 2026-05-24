John Herdman Tidak Permasalahkan Umur Pemain Timnas Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 – 18:00 WIB
Pelatih timnas Indonesia John Herdman saat ditemui awak media termasuk ANTARA di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (22/5/2026). Foto: ANTARA/Zaro Ezza Syachniar

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tidak mempermasalahkan usia pemain yang dipanggil ke pelatnas.

Menurut John Herdman, usia bukan menjadi masalah bagi pemain untuk masuk Timnas Indonesia pada era dirinya.

Sebelumnya, John Herdman mengaku hanya tertarik memantau kualitas pemain muda, bukan yang berusia 28-36 tahun.

"Mungkin sebelumnya memang ada misi memberi kesempatan lebih banyak kepada pemain muda,” kata John Herdman, Jumat (22/5).

John Herdman mengatakan turnamen besar makin dekat sehingga Timnas Indonesia membutuhkan pemain terbaik.

“Ketika sudah dekat dengan turnamen besar, seperti Piala Asia, yang dibutuhkan ialah pemain terbaik," kata Herdman.

Herdman mencontohkan Steven Vitoria yang memimpin skuad Kanada pada Piala Dunia 2022.

Steven Vitoria selalu tampil dalam tiga laga babak grup Kanada.

