Persija Jakarta Berpeluang Perpanjang Kontrak Mauricio Souza

Senin, 25 Mei 2026 – 21:00 WIB
Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza (tengah) memberikan keterangan pers seusai laga melawan Semen Padang di Stadion JIS, Jakarta, Sabtu (23/5/2026). Foto: ANTARA/Aloysius Lewokeda/am.

jakarta.jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza berpeluang memperpanjang kontrak untuk mengarungi Super League 2026/2027.

Mauricio Souza mengatakan dirinya dan manajemen sama-sama tertarik melanjutkan kerja sama.

"Sesuatu yang bisa saya katakan adalah ada ketertarikan dari klub agar saya tetap bertahan dan saya pun memiliki ketertarikan yang sama," kata Mauricio Souza, Sabtu (23/5).

Selama ini masa depan Mauricio menjadi salah satu topik yang banyak diperbincangkan setelah kompetisi berakhir.

Sebab, performa Persija Jakarta menurun dalam beberapa pekan terakhir.

Padahal, Persija Jakarta sempat menjadi penantang gelar juara.

Mauricio Souza mengatakan beberapa hal masih perlu disepakati untuk melanjutkan kerja sama tersebut.

"Saya yakin hal itu akan terjadi besok atau lusa," tutur Mauricio Souza.

