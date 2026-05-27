Mauricio Souza Akui Persija Jakarta Kurang Maksimal di Kandang

jakarta.jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza mengakui tim besutannya tidak mampu memaksimalkan laga kandang pada Super League 2025/2026.

"Kami meraih poin terbanyak di laga tandang,” kata Mauricio Souza, Sabtu (23/5).

Mauricio Souza tidak memungkiri timnya kehilangan banyak poin di kandang.

“Di kandang sendiri, kami kehilangan sekitar 11 poin," kata Souza.

Mauricio Souza menilai tim asuhannya seharusnya tampil lebih konsisten saat bermain di kandang sendiri.

Namun, beberapa hasil yang kurang maksimal, baik kekalahan maupun hasil imbang.

Menurut Mauricio Souza, hal itu menjadi faktor yang membuat Persija gagal meraih poin lebih banyak.

Hasil tidak maksimal berdampak langsung terhadap posisi Persija Jakarta pada klasemen akhir.