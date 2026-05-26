John Herdman Sudah Komunikasi dengan 16 Pemain Diaspora

Selasa, 26 Mei 2026 – 21:00 WIB
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman (kanan) memimpin latihan jelang laga FIFA Series 2026 di Stadion Madya, Kompleks GBK, Senayan, Jakarta, Selasa (24/3/2026). . Foto: ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nym.

jakarta.jpnn.com - Jumlah pemain diaspora di Timnas Indonesia berpeluang besar bertambah banyak.

Sebab, Pelatih Timnas Indonesia John Herdman sudah menjalin komunikasi dengan 16 pemain diaspora sejak mulai menangani tim Garuda pada Januari 2026.

Meskipun demikian, John Herdman tidak mengungkap nama-nama pemain yang dimaksud.

John Herdman mengatakan penjaringan itu merupakan bagian memperkuat skuad nasional.

“Ya, kami sedang melihat beberapa pemain diaspora. Sejak saya datang, kami sudah mengevaluasi lebih dari 16 pemain,” kata John Herdman, Jumat (22/5).

Herdman menjelaskan banyak pemain diaspora yang sebenarnya memiliki opsi membela negara lain.

Namun, John Herdman menyebut para pemain tetap mempertimbangkan Indonesia sebagai pilihan karier internasional.

“Mereka mungkin bisa membela Italia, Belanda, atau negara lain yang sudah pernah ke Piala Dunia. Namun, di Indonesia, mereka bisa menjadi generasi pertama yang melakukannya,” kata John Herdman.

