Jelang Piala AFF U-19, Revitalisasi Stadion Teladan Terus Dikebut

jakarta.jpnn.com - Revitalitasi Stadion Teladan terus dikebut menjelang Piala AFF U-19 pada 1 Juni-14 Juni 2026.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Medan Tengku Chairulniza mengatakan revitalisasi sudah masuk tahap penyelesaian.

"Sudah tahap finishing,” kata dia, Senin (26/5).

Tengku Chairulniza mengatakan pihaknya akan mengebut penyelesaian revitalisasi Stadion Teladan.

“Persiapannya terus digencarkan," kata Tengku.

Dia mengatakan pemerintah kota dan pemangku kebijakan sudah bergotong royong di stadion itu.

Kegiatan itu dipimpin langsung Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas.

Mereka membersihkan area stadion dari sisa material revitalisasi.