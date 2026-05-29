Mauricio Souza Dipecat, Persija Jakarta Segera Tunjuk Pelatih Baru

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta memecat Pelatih Mauricio Souza setelah Super League 2025/2026 selesai.

"Coach Mauricio telah membawa karakter yang kuat bagi wajah Persija musim ini,” kata Direktur Persija Mohamad Prapanca beberapa waktu lalu.

Keputusan Persija diambil karena Souza tidak mencapai target yang ditetapkan.

"Karena tidak tercapainya target yang ditentukan di awal kontrak, kami sepakat untuk tidak melanjutkan kebersamaan," ujar Mohamad Prapanca.

Jajaran staf kepelatihan Persija Jakarta juga tidak diperpanjang kontraknya.

Mereka di antaranya ialah asisten pelatih Italo Bartole Resende dan pelatih fisik Vitor Branco da Cruz.

Pelatih kiper Gerson Rodrigues Rios dan analis Caio Araujo juga tidak mendapatkan perpanjangan kontrak.

Selain itu, penerjemah Claudio Luzardi juga tidak diperpanjang.