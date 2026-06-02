Jadwal Lengkap Timnas U-20 Indonesia pada Kualifikasi Piala Asia 2027

Selasa, 02 Juni 2026 – 21:00 WIB
Pelatih Timnas Indonesia U-20 Nova Arianto (tengah) memberikan arahan kepada pemainnya saat pemusatan latihan di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (5/3/2025). Foto: Rizal Hanafi/Antara

jakarta.jpnn.com - Timnas U-20 Indonesia berada di grup berat pada Kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Berdasarkan hasil undian di AFC House, Kuala Lumpur, Kamis (28/5), Indonesia berada di Grup H.

Timnas Indonesia akan berjibaku melawan Australia, Malaysia, dan Laos.

Australia adalah juara bertahan, sedangkan Laos merupakan tuan rumah babak kualifikasi.

Sementara itu, Timnas Malaysia selama ini merupakan rival Indonesia.

Timnas Indonesia akan memainkan laga pertama melawan Malaysia pada 31 Agustus 2026.

Setelah itu, Timnas Indonesia akan menghadapi Laos pada 3 September 2026.

Timnas Indonesia menutup kualifikasi ketika melawan Australia pada 6 September 2026.

