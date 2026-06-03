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Ketua BTN Sebut Naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery Tunggu Waktu

Rabu, 03 Juni 2026 – 21:00 WIB
Ketua BTN Sebut Naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery Tunggu Waktu - JPNN.com Jakarta
Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji ketika ditemui awak media termasuk ANTARA di sela-sela latihan timnas Indonesia di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (1/6/2026). Foto: ANTARA/Zaro Ezza Syachniar

jakarta.jpnn.com - Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji buka suara tentang naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery.

Saat ini Mitchell Baker dan Luke Vickery sudah menjalani latihan bersama Timnas Indonesia.

"Pertanyaan yang susah saya jawab, karena semua berproses,” kata Sumardji, Senin (1/6).

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Sumardji menjelaskan proses naturalisasi akan berjalan seiring waktu.

“Berproses itu tentu kami akan melihat beberapa hari latihan ini seperti apa," kata Sumardji.

Baker dan Vickery terlihat sudah mengikuti agenda latihan timnas Indonesia sejak pekan lalu saat pelatih kepala John Herdman memantau 23 pemain dalam pemusatan latihan sebagai persiapan Hyundai ASEAN Cup 2026 atau Piala AFF 2026.

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Selesai dari situ, Baker dan Vickery mengikuti sesi latihan tim Garuda bersama Kevin Diks dan kawan-kawan pada pekan ini untuk persiapan dua laga FIFA Match Day melawan Oman pada Jumat (5/6) dan Mozambik pada Selasa (9/6).

"Selanjutnya, untuk Mitchell dan Luke, ini kan masih proses ya. Ini dipanggil, sekarang ini masih proses untuk naturalisasinya," ucap Sumardji.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji buka suara tentang naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery.
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TAGS   Luke Vickery Mitchell Baker ketua btn timnas indonesia

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