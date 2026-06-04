Kevin Diks Jadi Mentor Mathew Baker di Timnas Indonesia

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengatakan Mathew Baker mendapatkan mentor dari Kevin Diks selama di pelatnas.

"Kevin Diks menjadi mentornya pekan ini,” kata Herdman, Senin (1/6).

Menurut Herdman, Mathew Baker bisa mempelajari banyak hal dari Kevin Diks.

“Dia bisa belajar dari pemain Bundesliga yang memiliki pengalaman internasional," kata Herdman.

Menurut Herdman, Diks merupakan mentor yang tepat untuk Baker setelah keduanya sama-sama sebagai pemain bertahan.

Dia menambahkan pengalaman Diks bermain di Liga Jerman musim ini bersama Borussia Moenchengladbach juga menjadi nilai plus untuk perkembangan Baker ke depannya.

"Bagi Mathew, ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Ketika dia melihat intensitas latihan di sini, dia bisa membawa standar itu ke lingkungan tim muda dan menciptakan standar baru di sana," kata Herdman.

Menurut Herdman, tugas pertama Baker ialah mencapai standar di timnas.