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Mees Hilgers Senang Latihan di Timnas Indonesia, Semangat Menyala

Minggu, 07 Juni 2026 – 18:00 WIB
Mees Hilgers Senang Latihan di Timnas Indonesia, Semangat Menyala - JPNN.com Jakarta
Mees Hilgers mengikuti latihan terbuka timnas Indonesia di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (1/6/2026), menjelang FIFA Match Day melawan Oman dan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Foto: ANTARA/Zaro Ezza Syachniar

jakarta.jpnn.com - Pemain FC Twente Mees Hilgers merasa senang mendapatkan kesempatan berlatih bersama Timnas Indonesia.

Meskipun tidak masuk skuad FIFA Match Day 2026, Mees Hilgers tetap diizinkan berlatih bersama timnas.

Tujuannya ialah untuk mengembalikan kebugarannya setelah tak bermain selama satu musim penuh.

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"Setelah melewati salah satu tahun terberat dalam hidupku, aku bersyukur bisa kembali melakukan apa yang kusuka," kata Hilgers, dikutip dari Instagram resminya, Selasa (2/6).

Mees Hilgers merasa termotivasi dari apa pun yang sudah dialaminya.

"Setiap kemunduran, setiap tantangan, dan setiap kekecewaan telah menambah motivasiku untuk apa yang akan datang," tambah Mees Hilgers.

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Bek tengah 25 tahun itu tak bermain selama satu musim setelah drama kepindahan ke klub baru yang berujung batal. 

Situasi ini kemudian diperparah setelah dirinya mengalami cedera ACL pada November tahun lalu.

Pemain FC Twente Mees Hilgers merasa senang mendapatkan kesempatan berlatih bersama Timnas Indonesia.
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TAGS   timnas indonesia mees hilgers fc twente john herdman

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