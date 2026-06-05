Egy Maulana Vikri Tidak Permasalahkan Persaingan Ketat di Timnas Indonesia

jakarta.jpnn.com - Pemain Dewa United Banten FC Egy Maulana Vikri merasa senang dengan persaingan ketat di Timnas Indonesia.

Egy mengatakan persaingan ketat akan membuat para pemain menunjukkan performa terbaik.

"Tidak masalah. Makin ketat makin bagus untuk Indonesia,” kata Egy, Selasa (2/6).

Menurut Egy, Pelatih Timnas Indonesia John Herdman bisa memilih pemain terbaik dari persaingan ketat.

"Lebih baik membuat pelatih pusing untuk membuat siapa yang terbaik untuk Indonesia menjadi lebih baik,” kata Egy.

Egy juga berharap Timnas Indonesia bisa terus berprestasi.

“Semoga menjadi juara dan bisa lolos ke Piala Dunia, di Asia kita lancar semuanya," ucap Egy.

Egy sendiri memiliki 29 caps dengan catatan delapan gol dan tiga assist bersama timnas Indonesia sejak debutnya pada Januari 2018.