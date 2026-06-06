John Herdman Isyaratkan Masukkan Eliano Reijnders ke Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengisyaratkan memasukkan Eliano Reijnders ke skuad Piala AFF 2026 pada akhir Juli 2026.

Eliano Reijnders sendiri tidak masuk skuad timnas pada FIFA Match Day 2026.

Herdman mengatakan Eliano Reijnders sedang mengalami cedera setelah mengantarkan Persib Bandung menjuarai BRI Super League musim ini.

"Kami tidak ingin ketika Eliano datang untuk persiapan AFF, dia masih harus menjalani rehabilitasi cedera," kata Herdman, Senin (1/6).

Kualitas Eliano sendiri sudah dilihat oleh Herdman secara langsung pada dua laga pertamanya ketika Indonesia berlaga di FIFA Series 2026 melawan Saint Kitts dan Nevis dan Bulgaria.

Sementara itu, Jordi Amat yang memperkuat Indonesia di FIFA Series bulan Maret tidak masuk skuad FIFA Match Day bulan ini.

Alasan tak dipanggilnya Jordi bukan karena dia cedera, melainkan karena Herdman ingin melihat kualitas pemain lainnya di jendela pertandingan bulan Juni.

"Saya berbicara baik-baik dengan Jordi. Dia pemain senior yang memahami tubuhnya dan tahu apa yang dibutuhkannya," kata Herdman.