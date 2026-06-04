Ade Jona Prasetyo Tegaskan Akuatik Jakarta Dorong Pembinaan Berkelanjutan demi Indonesia

jakarta.jpnn.com - Ketua Federasi Akuatik DKI Jakarta Ade Jona Prasetyo mendorong pembinaan berkelanjutan, mulai kompetisi nasional hingga Olimpiade.

“Kami berharap seluruh atlet bisa memberikan penampilan terbaik," kata Ade Jona saat menyaksikan final Indonesia Short Course Emerging Series di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6).

Ade Jona menjelaskan saat ini akuatik Jakarta memberikan dukungan terhadap berbagai program.

"Akuatik DKI Jakarta mendukung program Bapak Menpora Erik Thohir, Ketua NOC Indonesia Bapak Raja Sapta Oktohari, dan Bapak Ketum Akuatik Indonesia Anindya Bakrie agar atlet-atlet kita bisa lolos kualifikasi Olimpiade di Los Angeles,” kata Ade Jona.

Ade Jona jug mengapresiasi Indonesia Short Course Emerging Series.

“Semua atlet turun di sini. Ada sekitar tiga ratus atlet di sini yang turun," kata Ade Jona.

Menurut dia, event itumerupakan ajang bagi atlet-atlet yang sedang berkembang untuk menunjukkan kemampuan.

"Yang pasti kami di sini mencari bakat. Kami lihat ini tidak hanya sekadar kolam renang, tetapi mimpi para atlet kita ke depannya agar mereka bisa bermimpi mengibarkan bendera Indonesia di dunia nantinya,” ujar Ade Jona.