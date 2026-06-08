Justin Hubner Cedera Jelang Timnas Indonesia vs Mozambik

jakarta.jpnn.com - Timnas Indonesia bersiap maksimal menjelang menghadapi Mozambik pada FIFA Match Day 2026 di Stadion GBK, Jakarta, Selasa (9/6).

Para pemain Timnas Indonesia menjalani latihan intensif di Stadion Madya, Jakarta, Minggu (7/6).

Sebanyak 24 pemain timnas mengikuti latihan yang dikawal Pelatih Timnas Indonesia John Herman.

Namun, bek Timnas Indonesia Justin Hubner menepi di pinggir lapangan karena sedang dalam pemulihan akibat cedera.

Hubner tidak dimainkan sampai selesai saat Indonesia mengalahkan Oman pada pertandingan pertama.

Herdman menjelaskan pergantian Hubner dilakukan sebagai langkah antisipasi setelah bek sayap itu merasakan sedikit gangguan pada otot paha belakangnya.

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Menurutnya, keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kondisi pemain agar tetap siap menghadapi agenda penting berikutnya.

Selain Hubner, Mees Hilgers yang tidak masuk daftar pemain yang dipanggil Herman juga berada di lapangan.