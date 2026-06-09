Timnas Indonesia vs Mozambik: Ivar Jenner Fokus Total

jakarta.jpnn.com - Pemain Timnas Indonesia Ivar Jenner mengatakan dirinya dan kawan-kawannya berfokus menghadapi Mozambik pada FIFA Match Day 2026 di Stadion GBK, Jakarta, Selasa (9/6).

Menurut Ivar Jenner, fokus seluruh pemain timnas sama seperti saat laga melawan Oman.

"Kami fokus pada diri kami sendiri. Itu hal yang paling penting," kata Ivar setelah sesi latihan timnas Indonesia di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Minggu (7/6).

Dia menjelaskan latihan yang mereka jalani berjalan dengan baik.

Menurut Ivar Jenner, fokus latihan ialah pemulihan kondisi setelah laga sebelumnya.

Dia menjelaskan beberapa pemain merasakan kaki mereka sulit digerakkan setelah bermain intensif melawan Oman.

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Meskipun demikian, Ivar Jenner menyebut kondisi itu merupakan hal yang normal.

"Sekarang kami sedang bersiap untuk pertandingan berikutnya. Jadi, fokus kami sekarang ialah untuk pemulihan dan persiapan dalam dua hari ke depan," katanya.