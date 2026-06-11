Piala Dunia 2026: Irfan Bachdim Jagokan Jepang, Arlyansyah Abdulmanan Dukung Argentina

jakarta.jpnn.com - Mantan pemain Timnas Indonesia Irfan Bachdim mendukung Jepang pada Piala Dunia 2026.

Dia merasa tertarik dengan perjalanan Timnas Jepang dalam beberapa waktu terakhir.

Selain itu, Irfan Bachdim juga memiliki ikatan yang kuat dengan Jepang.

Sebab, dia pernah bermain untuk Ventforet Kofu dan C’dole Sapporo di Liga Jepang.

“Jepang datang dari perjalanan yang sangat jauh. Mungkin dahulu tidak terlalu bagus,” kata Bachdim, Jumat (5/6).

Irfan Bachdim menjelaskan Jepang menciptakan struktur dan mengakui sepak bola usia muda.

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“Sekarang punya pemain di seluruh dunia yang bermain luar biasa. Jadi, di Piala Dunia ini saya dukung Jepang,” kata Irfan.

Irfan yakin tahun ini Wataru Endo dan kawan-kawan bakal melaju lebih jauh dari sekadar 16 besar.