Coba Tantangan Baru, Muhammad Toha Gabung Klub Brunei Darussalam
jakarta.jpnn.com - Muhammad Toha meninggalkan Persita Tangerang dan memilih bermain di Brunei Darussalam.
Dia memutuskan menerima pinangan DPMM FC setelah sembilan tahun membela Persita.
"Saya ingin sama-sama menaikkan level permainan. Lebih dari itu, saya ingin Persita bisa lebih baik lagi di masa mendatang," kata Toha di laman resmi Persita, Minggu (7/6).
Muhammad Toha mengaku ingin mencari pengalaman baru.
"Semoga saya bisa mempertahankan karakter permainan, attitude, dan gaya hidup,” ujarnya.
Muhammad Toha juga mengaku ingin memberikan teladan.
“Saya harus bisa memberi contoh buat pemain lain, terutama pemain muda," kata dia.
Sebelumnya, Toha telah berseragam Persita Tangerang sejak 2017.
Muhammad Toha meninggalkan Persita Tangerang dan memilih bermain di Brunei Darussalam.
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