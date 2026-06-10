Coba Tantangan Baru, Muhammad Toha Gabung Klub Brunei Darussalam

jakarta.jpnn.com - Muhammad Toha meninggalkan Persita Tangerang dan memilih bermain di Brunei Darussalam.

Dia memutuskan menerima pinangan DPMM FC setelah sembilan tahun membela Persita.

"Saya ingin sama-sama menaikkan level permainan. Lebih dari itu, saya ingin Persita bisa lebih baik lagi di masa mendatang," kata Toha di laman resmi Persita, Minggu (7/6).

Muhammad Toha mengaku ingin mencari pengalaman baru.

"Semoga saya bisa mempertahankan karakter permainan, attitude, dan gaya hidup,” ujarnya.

Muhammad Toha juga mengaku ingin memberikan teladan.

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“Saya harus bisa memberi contoh buat pemain lain, terutama pemain muda," kata dia.

Sebelumnya, Toha telah berseragam Persita Tangerang sejak 2017.