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JPNN.com Jakarta Olahraga Super League Hapus Pemain U-23, Bibit Muda Perlu Kompetisi Lain

Super League Hapus Pemain U-23, Bibit Muda Perlu Kompetisi Lain

Jumat, 12 Juni 2026 – 21:00 WIB
Super League Hapus Pemain U-23, Bibit Muda Perlu Kompetisi Lain - JPNN.com Jakarta
Manajer Borneo FC Samarinda Dandri Dauri memberikan keterangan kepada awak media seusai acara pengundian ASEAN Club Championship 2026/2027 di Jakarta, Jumat (5/6/2026). Foto: ANTARA/Aloysius Lewokeda

jakarta.jpnn.com - Manajer Borneo FC Samarinda Dandri Dauri buka suara setelah adanya penghapusan regulasi pemain U-23 di Super League 2026/2027.

Dandri Dauri berharap pemain muda juga mendapatkan kesempatan unjuk gigi.

"Ke depan, ketika regulasi pemain U-23 dihapus, saya berharap tetap ada ruang pemain-pemain-pemain muda berkompetisi," kata Dandri Dauri, Jumat (5/6).

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Dauri mengatakan penghapusan regulasi tersebut tentu akan berdampak pada berkurangnya menit bermain para pemain muda.

Oleh karena itu, perlu ada kompetisi lain yang dihadirkan sebagai ruang bagi para pemain muda untuk berkembang.

Menurutnya, jika ke depan ada kompetisi baru yang dihadirkan, seperti Piala Indonesia, ajang itu bisa menjadi ruang bagi para pemain muda.

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“Apa pun namanya, saya berpikir itulah ruang untuk pemain-pemain muda," katanya.

Dia mengatakan dengan adanya ruang bagi pemain muda, klub-klub bisa membagi pemain dengan baik ketika menghadapi beberapa kompetisi sekaligus.

Manajer Borneo FC Samarinda Dandri Dauri buka suara setelah adanya penghapusan regulasi pemain U-23 di Super League 2026/2027.
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TAGS   super league pemain borneo fc degradasi

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