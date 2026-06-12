Percaya Diri Hadapi Kejurnas 1200 cc, Avila Bahar Siap Lanjutkan Tradisi Emas Honda Brio

jakarta.jpnn.com - Honda Racing Indonesia sebagai tim juara dalam beberapa musim terakhir sudah sangat siap mengawali musim balap 2026 di ajang Mandalika Festival of Speed (MFoS) 2026 akhir pekan ini.

Musim 2026 akan menjadi momen penting bagi Honda Racing Indonesia.

Mereka tidak hanya menargetkan hasil maksimal di lintasan, tetapi juga melanjutkan komitmennya dalam membangun regenerasi pembalap nasional melalui program pembinaan yang berkelanjutan.

Pembalap muda Avila Bahar sangat antusias memasuki musim 2026.

Avila dan Tim Honda Racing Indonesia Tiba di Mandalika lebih cepat sejak awal pekan ini.

Persiapan matang itu membuat Avila makin optimistis meraih hasil terbaik.

“Mohon doanya kami semua sukses, terlebih saya bisa melanjutkan tradisi emas Honda Brio di Kejurnas 1200 cc,” tutur Avila Bahar.

Pembalap senior Alvin Bahar yang juga Director tim Honda Racing Indonesia adalah juara nasional ITCR 3600 sejak 2022 sampai 2025.