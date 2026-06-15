PSSI Targetkan Timnas Indonesia Peringkat 100 Besar Dunia

jakarta.jpnn.com - PSSI belum puas meskipun Timnas Indonesia saat ini menempati posisi ke-118 dunia.

PSSI menargetkan Timnas Indonesia mendekati peringkat 100 besar FIFA.

Berdasarkan peringkat FIFA pada Kamis (11/6), Indonesia naik 10 posisi setelah meraih kemenangan pada laga persahabatan FIFA melawan Oman dan Mozambik.

"Saya tetap mengingatkan, peringkat di sepak bola kadang tidak menjamin hasil akhir,” kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Jumat (12/6).

Erick Thohir menjelaskan Timnas Indonesia harus tetap membumi.

“Fokus pada pertandingan-pertandingan selanjutnya agar bisa terus mendekati dan masuk 100 besar dunia," kata Erick Thohir.

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Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menilai peningkatan peringkat dunia merupakan dampak dari perkembangan performa tim yang makin matang dalam menghadapi berbagai tipe lawan.

"Terlepas dari penambahan poin dan kenaikan peringkat, saya bangga dengan para pemain yang mampu beradaptasi menghadapi dua lawan yang berbeda karakter," ujar Herdman.