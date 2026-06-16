Comeback Sempat Tertunda, Marselino Ferdinan Bersyukur Bela Timnas Indonesia

jakarta.jpnn.com - Marselino Ferdinan mengaku sangat bersyukur karena kembali mendapatkan kesempatan membela Timnas Indonesia.

Marselino Ferdinan sudah absen membela timnas sejak Oktober 2025.

Sebab, mantan pemain Persebaya Surabaya itu sering menderita cedera.

Kembalinya Marselino sempat tertunda karena cedera hamstring pada Jumat pekan lalu saat Indonesia mengalahkan Oman dengan skor 3-0.

Namun, comeback yang dinanti-nantikannya itu datang saat dirinya menjadi starter dalam kemenangan 1-0 melalui gol Ole Romeny melawan Mozambik.

“Bersyukur bisa kembali ke lapangan dengan kemenangan beruntun,” kata Marselino Ferdinan melalui unggahan Instagram, Rabu (10/6).

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Di laga ini, Marselino tampil selama 65 menit sebelum kemudian digantikan oleh Rayhan Hannan.

Statistik Lapangbola mencatat selama di lapangan, Marselino yang mengenakan nomor punggung 7, mencatatkan 24 umpan sukses, dua tekel, satu tembakan tepat sasaran, satu tembakan diblok, dan satu peluang emas gagal.