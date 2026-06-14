Kalbe Dukung Pelari JAKIM 2026, Bagikan 100 Ribu Produk EJ Sport

jakarta.jpnn.com - KALBE Consumer Health melalui EJ Sport kembali mengambil peran pada BTN Jakarta International Marathon (JAKIM) 2026 pada 13-14 Juni 2026.

EJ Sport menjadi Official Sports Nutrition & 10K Presenting Partner JAKIM 2026.

Partisipasi itu merupakan yang kedua bagi EJ Sport setelah 2024.

KALBE Consumer Health mendistribusikan lebih dari 100.000 produk nutrisi EJ Sport selama BTN JAKIM 2026.

Distribusi dilakukan sejak race expo di Balai Kartini pada 10–13 Juni hingga berbagai pos nutrisi di sepanjang rute perlombaan.

EJ Sport sendiri dikenal sebagai sport nutrition lokal dengan L-carnitine tertinggi dalam formatenergy gel yang dikembangkan secara ilmiah oleh KALBE Consumer Health.

Produk itu makin familiar di kalangan pelari kalcer, pelari rekreasional, maupun komunitas lari urban karena dinilai praktis digunakan saat latihan maupun race.

Group Head of Marketing & Media Activation KALBE Consumer Health Arwin Nugraha Hutasoit mengatakan keterlibatan dalam JAKIM 2026 bukan sekadar sponsorship.