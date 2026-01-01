Pacu Honda Brio RS, Avila Bahar Rajai Round 2 Kelas ITCR 1200

jakarta.jpnn.com - Ketenangan Avila Bahar sejak sesi kualifikasi membuat juara nasional tahun lalu itu meraih tiket pole position pada balapan di kelas 'neraka' ITCR 1200 cc di Sirkuit Mandalika, Minggu (14/6)..

Sementara itu, rekan setimnya, yaknj Andri Abirezky, terkena track limit sehingga harus start dari posisi kelima.

Round 2 Kejurnas ITCR 1200 digelar dengan applauspenonton yang mendukung 33 mobil yang berlaga.

Kelas itu terbilang paling berat dengan jumlah peserta yang paling banyak dan tingkat persaingan paling tinggi antarpembalap.

Honda Racing Indonesia konsisten dengan dua pembalap mudanya di kelas ini.

Avila Bahar start dari posisi pertama dan Andri Abirezky dari tempat kelima dengan pacuan Honda Brio RS.

Start mulus beberapa detik dan Avila sudah jauh memimpin. Namun, chaos terjadi di beberapa pembalap di belakangnya menyebabkan safety car harus keluar.

Balapan sangat menegangkan. Senggolan hingga tabrakan menyebabkan sejumlah mobil harus terlempar keluar.