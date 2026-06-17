Luke Anthony Vickery Sudah Impikan Membela Timnas Indonesia Sejak Lama

jakarta.jpnn.com - Luke Anthony Vickery mengaku sangat bangga jika menjadi warga negara Indonesia (WNI).

"Tentu saja, (naturalisasi, red) ini sudah menjadi impian saya sejak lama,” kata Luke Anthony Vickery, Senin (15/6).

Luke Anthony Vickery mengatakan menjadi WNI merupakan hal yang sangat berharga bagi dirinya.

“Ini adalah momentum yang sangat emosional dan berarti bagi keluarga saya karena nenek saya lahir di sana (Indonesia, red)," kata Luke Anthony Vickery.

Luke Anthony Vickery dan Mitchell Lee Baker merupakan dua calon pemain tim nasional Indonesia.

Saat ini mereka menjalani proses naturalisasi menjadi WNI.

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Permohonan naturalisasi yang diajukan Kemenpora mendapat persetujuan dari Komisi X DPR untuk diproses lebih lanjut.

Luke berharap seluruh tahapan yang harus dilalui bisa berjalan lancar.