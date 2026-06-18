Persija Jakarta Lepas 3 Pemain, Riko Simanjuntak Terpental

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta melepas tiga pemainnya menjelang Super League 2026/2027.

Mereka ialah Riko Simanjuntak, Alfriyanto Nico Saputro, dan Hansamu Yama Pranata.

Ketiganya dilepas karena kontraknya dengan Persija Jakarta sudah habis.

Presiden Persija Mohamad Prapanca berterima kasih atas dedikasi ketiga pemain.

“Mereka adalah bagian dari perjalanan penting klub ini dan kontribusi mereka akan selalu menjadi bagian dari cerita Macan Kemayoran,” kata Prapanca, Kamis (18/6).

Riko menjadi pemain dengan masa pengabdian terlama di antara ketiga pemain itu.

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Bergabung sejak 2018, dia menjadi salah satu sosok penting saat Persija juara Liga 1 2018.

Riko Simanjuntak juga membantu Persija Jakarta meraih trofi Piala Presiden 2018, Boost Fix Super Cup 2018, dan Piala Menpora 2021.