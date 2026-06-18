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JPNN.com Jakarta Olahraga Persija Jakarta Lepas 3 Pemain, Riko Simanjuntak Terpental

Persija Jakarta Lepas 3 Pemain, Riko Simanjuntak Terpental

Kamis, 18 Juni 2026 – 21:00 WIB
Persija Jakarta Lepas 3 Pemain, Riko Simanjuntak Terpental - JPNN.com Jakarta
Pesepak bola Madura United FC Luiz Marcelo (kanan) dihadang pesepak bola Persija Jakarta Hansamu Yama (kiri) pada pertandingan Liga 1 di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (17/9/2022). Foto: ANTARA/ Fakhri Hermansyah

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta melepas tiga pemainnya menjelang Super League 2026/2027.

Mereka ialah Riko Simanjuntak, Alfriyanto Nico Saputro, dan Hansamu Yama Pranata.

Ketiganya dilepas karena kontraknya dengan Persija Jakarta sudah habis.

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Presiden Persija Mohamad Prapanca berterima kasih atas dedikasi ketiga pemain.

“Mereka adalah bagian dari perjalanan penting klub ini dan kontribusi mereka akan selalu menjadi bagian dari cerita Macan Kemayoran,” kata Prapanca, Kamis (18/6).

Riko menjadi pemain dengan masa pengabdian terlama di antara ketiga pemain itu.

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Bergabung sejak 2018, dia menjadi salah satu sosok penting saat Persija juara Liga 1 2018.

Riko Simanjuntak juga membantu Persija Jakarta meraih trofi Piala Presiden 2018, Boost Fix Super Cup 2018, dan Piala Menpora 2021.

Persija Jakarta melepas tiga pemainnya menjelang Super League 2026/2027.
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TAGS   Persija Jakarta pemain persija riko simanjuntak super league

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