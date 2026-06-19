Naturalisasi Luke Anthony Vickery dan Mitchell Lee Baker demi Timnas Indonesia 50 Besar Dunia

jakarta.jpnn.com - Naturalisasi terhadap Luke Anthony Vickery dan Mitchell Lee Baker merupakan bagian dari upaya PSSI mendongkrak peringkat Timnas Indonesia.

"Kedua atlet (Luke dan Mitchell) diperlukan untuk mencapai target peringkat 50 besar FIFA,” kata Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI Sumardji, Rabu (17/6).

Sumardji menjelaskan saat ini Timnas Indonesia masih berada di luar 100 besar dunia.

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“Saat ini kita berada di peringkat 118," kata Sumardji.

Dia menjelaskan PSSI juga menargetkan tim nasional Indonesia berada di 10 besar Asia.

Sumardji menyebutkan target besar lainnya ialah lolos secara konsisten ke putaran final Piala Dunia dan Piala Asia.

Sumardji menjelaskan naturalisasi terhadap Luke Anthony Vickery dan Mitchell Lee Baker akan memperkuat kedalaman skuad tim nasional.

Menurut dia, pada setiap posisi permainan perlu tersedia beberapa pemain dengan kualitas yang sama-sama kuat.