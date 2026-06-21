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JPNN.com Jakarta Olahraga Johnny Jansen Takjub Gairah Sepak Bola Indonesia

Johnny Jansen Takjub Gairah Sepak Bola Indonesia

Minggu, 21 Juni 2026 – 06:00 WIB
Johnny Jansen Takjub Gairah Sepak Bola Indonesia - JPNN.com Jakarta
Arsip foto - Pelatih baru tim Bali United asal Belanda Johnny Jansen (tengah) memberikan instruksi saat memimpin latihan perdana di Bali United Training Center, Pantai Purnama, Gianyar, Bali, Kamis (26/6/2025). Foto: ANTARA/Fikri Yusuf/nz

jakarta.jpnn.com - Pelatih Bali United Johnny Jansen mengaku sangat takjub dengan atmosfer sepak bola Indonesia.

Meskipun baru semusim di Indonesia, Johnny Jansen sudah mendapatkan kesan positif.

Jansen mengaku menyaksikan secara langsung bagaimana sepak bola menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di berbagai daerah.

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"Sepak bola dengan banyak gairah (passion). Itu sangat menyenangkan jika Anda melihat para penggemar, melihat para pemain, saya suka itu,” kata Johnny Jansen dilansir dari Antara. 

Pelatih asal Belanda itu mengaku dirinya melihat gairah luar biasa yang dimiliki para pencinta sepak bola di Indonesia.

“Gairahnya sangat bagus," ujar Jansen.

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Mantan pelatih PEC Zwolle itu menilai atmosfer tersebut menjadi salah satu alasan mengapa dirinya menikmati perjalanan kariernya di Indonesia.

Meski di tengah berbagai dinamika kompetisi, Jansen merasakan dukungan suporter memberikan warna tersendiri yang tidak selalu ditemukan di negara lain.

Pelatih Bali United Johnny Jansen mengaku sangat takjub dengan atmosfer sepak bola Indonesia.
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TAGS   sepakbola indonesia johnny jansen bali united belanda

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