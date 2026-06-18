Disaksikan Ribuan Penonton, Semifinal Pertama POTEK Dance Fest 2026 di Medan Heboh

jakarta.jpnn.com - Komix Herbal POTEK Dance Fest 2026 memulai babak semifinal di Centre Point Mall Medan, Sumatra Utara.

Sepuluh tim dance terbaik yang sebelumnya sudah lolos tahap seleksi unjuk kemampuan di depan para juri dan lima ribuan penonton.

Mereka ialah Mystique, Crush Unity, G-Elite Crew, InMotion Dance House, King Dance Crew, NJF Dance Studio, PJD Team, Medan Dance Conceptor, Playmakerz, dan Dream Walker.

Setelah melalui penilaian yang ketat, InMotion Dance House berhasil keluar sebagai juara Semifinal Medan.

InMotion Dance House juga sukses menjadi tim pertama yang mengamankan tiket menuju Grand Final POTEK Dance Fest 2026 di Yogyakarta.

Head of OTC Women Health and Natural Wellness Category Kalbe Consumer Health Andry Mahyudi menilai tingginya antusiasme peserta dan pengunjung menunjukkan dance makin diterima masyarakat.

Menurut dia, dance tidak hanya menghibur, tetapi juga mendukung gaya hidup aktif.

“Kami sangat senang melihat semangat luar biasa para peserta maupun penonton di Medan,” kata Andry, Kamis (18/6).