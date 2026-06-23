Erick Thohir Tegaskan Prabowo Dukung Total Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026

jakarta.jpnn.com - Menpora Erick Thohir mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh Timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2030.

Erick Thohir mengatakan hal itu setelah menemui presiden di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/6).

Timnas Indonesia sendiri akan memulai kualifikasi pada tahun depan.

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"Bapak Presiden bilang, 'Pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan'," kata Erick Thohir.

Menurut Erick, Presiden Prabowo memberikan dukungan penuh terhadap seluruh program pengembangan sepak bola nasional.

Dia mengatakan Prabowo berkomitmen untuk terus melanjutkan dukungan tersebut secara berkelanjutan.

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"Tadi Bapak Presiden juga sampaikan, 'Pokoknya saya sebagai pimpinan negara, apa pun yang kita bisa support buat sepak bola, saya akan lakukan,'" ujar Erick.

Sementara itu, Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menyatakan Presiden Prabowo memiliki keinginan yang sejalan dengan mimpi besar seluruh rakyat Indonesia untuk menembus panggung dunia.