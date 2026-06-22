Gemetaran Bertemu Prabowo, John Herdman Tetap Merasa Antusias
jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengaku gugup saat akan bertemu Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jumat (19/6).
Padahal, John Herdman sudah mempunyai pengalaman panjang di sepak bola dunia.
Meskipun pengalamannya panjang, John Herdman tetap merasakan nervous.
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"Ya, tentu saja saya gemetar," kata Herdman.
John Herdman menegaskan kesempatan bertatap muka langsung dengan Prabowo adalah momen yang luar biasa.
"Ya, sangat antusias. Suatu kehormatan buat saya," tutur Herdman.
John Herdman mengakui kesempatan berdialog langsung dengan Prabowo sebagai pengalaman perdana yang sangat dia hargai sejak menukangi skuad Garuda.
"Ya, ini adalah kehormatan," ucap Herdman.
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengaku gugup saat akan bertemu Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang
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