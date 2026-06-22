Gemetaran Bertemu Prabowo, John Herdman Tetap Merasa Antusias

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengaku gugup saat akan bertemu Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jumat (19/6).

Padahal, John Herdman sudah mempunyai pengalaman panjang di sepak bola dunia.

Meskipun pengalamannya panjang, John Herdman tetap merasakan nervous.

Baca Juga: Naturalisasi Luke Anthony Vickery dan Mitchell Lee Baker demi Timnas Indonesia 50 Besar Dunia

"Ya, tentu saja saya gemetar," kata Herdman.

John Herdman menegaskan kesempatan bertatap muka langsung dengan Prabowo adalah momen yang luar biasa.

"Ya, sangat antusias. Suatu kehormatan buat saya," tutur Herdman.

Baca Juga: Luke Anthony Vickery Sudah Impikan Membela Timnas Indonesia Sejak Lama

John Herdman mengakui kesempatan berdialog langsung dengan Prabowo sebagai pengalaman perdana yang sangat dia hargai sejak menukangi skuad Garuda.

"Ya, ini adalah kehormatan," ucap Herdman.