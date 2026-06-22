JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Gemetaran Bertemu Prabowo, John Herdman Tetap Merasa Antusias

Gemetaran Bertemu Prabowo, John Herdman Tetap Merasa Antusias

Senin, 22 Juni 2026 – 21:00 WIB
Gemetaran Bertemu Prabowo, John Herdman Tetap Merasa Antusias - JPNN.com Jakarta
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman (kanan) memberikan instruksi kepada anak asuhnya saat bertanding melawan Timnas Mozambik dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat/bay/nym.

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengaku gugup saat akan bertemu Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jumat (19/6).

Padahal, John Herdman sudah mempunyai pengalaman panjang di sepak bola dunia.

Meskipun pengalamannya panjang, John Herdman tetap merasakan nervous.

Baca Juga:

"Ya, tentu saja saya gemetar," kata Herdman.

John Herdman menegaskan kesempatan bertatap muka langsung dengan Prabowo adalah momen yang luar biasa.

"Ya, sangat antusias. Suatu kehormatan buat saya," tutur Herdman.

Baca Juga:

John Herdman mengakui kesempatan berdialog langsung dengan Prabowo sebagai pengalaman perdana yang sangat dia hargai sejak menukangi skuad Garuda.

"Ya, ini adalah kehormatan," ucap Herdman.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengaku gugup saat akan bertemu Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   john herdman timnas indonesia pelatih timnas prabowo subianto

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU