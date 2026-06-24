Erick Thohir Pastikan Timnas Indonesia Tidak Ikut Asian Games 2026

jakarta.jpnn.com - Menpora Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia tidak akan berlaga pada Asian Games 2026.

"Tidak (sepak bola Indonesia tidak bertanding di Asian Games 2026, red),” kata Erick Thohir, Selasa (23/6).

Ketua Umum PSSI itu merujuk peraturan Asian Games dan AFC.

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Berdasarkan keputusan panitia penyelenggara resmi Asian Games 2026, tim-tim yang lolos merupakan peserta putaran final Piala Asia U23 2026.

Dalam ajang itu, Timnas U-23 Indonesia harus rela terhenti di babak kualifikasi.

Timnas Indonesia pun akhirnya tidak bisa ikut bersaing dalam ajang Asian Games kali ini.

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“Dari aturan (dari penyelenggara, red) Asian Games dan AFC sudah ada keputusan seperti itu," kata Erick Thohir.

Erick Thohir menegaskan Indonesia mematuhi aturan tersebut.