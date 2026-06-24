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JPNN.com Jakarta Olahraga Erick Thohir Pastikan Timnas Indonesia Tidak Ikut Asian Games 2026

Erick Thohir Pastikan Timnas Indonesia Tidak Ikut Asian Games 2026

Rabu, 24 Juni 2026 – 21:00 WIB
Erick Thohir Pastikan Timnas Indonesia Tidak Ikut Asian Games 2026 - JPNN.com Jakarta
Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memberikan keterangan kepada awak media seusai rapat konsolidasi terkait persiapan PON 2028 di Jakarta, Selasa (23/6/2026). Foto: ANTARA/Aloysius Lewokeda/aa.

jakarta.jpnn.com - Menpora Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia tidak akan berlaga pada Asian Games 2026.

"Tidak (sepak bola Indonesia tidak bertanding di Asian Games 2026, red),” kata Erick Thohir, Selasa (23/6).

Ketua Umum PSSI itu merujuk peraturan Asian Games dan AFC.

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Berdasarkan keputusan panitia penyelenggara resmi Asian Games 2026, tim-tim yang lolos merupakan peserta putaran final Piala Asia U23 2026.

Dalam ajang itu, Timnas U-23 Indonesia harus rela terhenti di babak kualifikasi.

Timnas Indonesia pun akhirnya tidak bisa ikut bersaing dalam ajang Asian Games kali ini.

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“Dari aturan (dari penyelenggara, red) Asian Games dan AFC sudah ada keputusan seperti itu," kata Erick Thohir.

Erick Thohir menegaskan Indonesia mematuhi aturan tersebut.

Menpora Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia tidak akan berlaga pada Asian Games 2026.
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TAGS   timnas indonesia asian games erick thohir pssi

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