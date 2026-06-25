Lepas Pratama Arhan, Bangkok United: Semoga Beruntung

jakarta.jpnn.com - Bangkok United melepas Pratama Arhan pada bursa transfer pemain musim panas ini.

Manajemen Bangkok United pun berterima kasih atas dedikasi Pratama Arhan.

Menurut Bangkok United, Pratama Arhan sudah menunjukkan sikap professional.

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“Semoga sukses dan beruntung dalam perjalanan kariernya di masa depan," tulis Bangkok United di Instagram.

Pratama Arhan bergabung bersama Bangkok United pada paruh kedua 2024/2025.

Bek Timnas Indonesia tampil sebanyak 15 pertandingan di berbagai ajang dan menyumbangkan empat assist dari total 618 menit bermain.

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Pada 2025/2026, pemain 24 tahun tersebut hanya bisa tampil 15 kali di berbagai ajang.

Saat itu Pratama Arhan membukukan dua assist dari 850 menit bermain karena lebih sering berkutat dengan cedera.