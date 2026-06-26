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JPNN.com Jakarta Olahraga Garudayaksa FC Cari Penerus Marselino Ferdinan

Garudayaksa FC Cari Penerus Marselino Ferdinan

Jumat, 26 Juni 2026 – 21:00 WIB
Garudayaksa FC Cari Penerus Marselino Ferdinan - JPNN.com Jakarta
Serena Francis (kanan) selaku CEO Bintang Timur Atambua Academy bersama CEO Garudayaksa FC Dusan Bogdanovic di Aspire Academy, Qatar. Garudayaksa. Foto: Antara

jakarta.jpnn.com - Garudayaksa FC memburu pemain baru yang bisa meneruskan jejak Marselino Ferdinan di Timnas Indonesia.

Salah satu cara yang dilakukan Garudayaksa FC ialah bekerja sama dengan Bintang Timur Atambua Academy.

Kedua belah pihak berkomitmen mengembangkan sepak bola usia muda.

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Garudayaksa dan Bintang Timur Atambua Academy menggelar seleksi pemain EPA Garudayaksa di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk kategori U16, U18, dan U20.

Seleksi dilaksanakan di tiga zona, yaitu Flores (23 Juni 2026), Atambua (24–25 Juni 2026), dan Kupang (24–25 Juni 2026). 

Para pemain terbaik dari ketiga zona tersebut selanjutnya akan mengikuti seleksi zona NTT yang dipusatkan di Kupang pada 27–28 Juni 2026.

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Wakil Wali Kota Kupang sekaligus CEO Bintang Timur Atambua Academy Serena Cosgrova Francis mengatakan NTT memiliki tradisi panjang dalam melahirkan talenta sepak bola berkualitas yang mampu bersaing di level nasional.

"NTT tidak kekurangan bakat. Yang dibutuhkan adalah akses, kesempatan, dan sistem pembinaan yang berkelanjutan,” kata dia, Selasa (23/6).

Garudayaksa FC memburu pemain baru yang bisa meneruskan jejak Marselino Ferdinan di Timnas Indonesia.
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TAGS   garudayaksa fc Marselino Ferdinan timnas indonesia pemain timnas

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