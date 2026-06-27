Erick Thohir Sebut Nobar Piala Dunia Beri Dampak Positif ke Ekonomi Daerah
jakarta.jpnn.com - Menpora Erick Thohir mengatakan nobar Piala Dunia 2026 memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Erick Thohir pun mengapresiasi nobar yang digelar di ribuan titik.
"Kemenpora sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden yang memberikan hiburan untuk masyarakat,” kata Erick Thohir, Selasa (23/6).
Erick Thohir menilai ekonomi daerah terangkat berkat nobar Piala Dunia 2026.
“Saya yakin dengan adanya nobar, aktivitas ekonomi dapat tumbuh secara menyeluruh di berbagai tempat," kata Erick.
Berdasarkan data yang diperoleh dari TVRI, jumlah titik nobar telah mencapai 7.200 lokasi.
Hal itu menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat sekaligus membuktikan kegiatan tersebut membawa manfaat yang luas.
"Artinya ini sebuah kegiatan yang positif,” kata Erick Thohir.
Menpora Erick Thohir mengatakan nobar Piala Dunia 2026 memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
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