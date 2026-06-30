Persija Jakarta Perpanjang Kontrak Pemain Muda

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta memperpanjang kontrak Dia Syayid menjelang Super League 2026/2027.

Dia Syayid mendapatkan kontrak berdurasi dua musim dari Persija Jakarta.

Presiden Persija Mohamad Prapanca meyakini Dia akan terus berkembang menjadi bek yang tangguh.

Prapanca juga meyakini Dia Syayid bisa belajar dari bek-bek bereputasi mentereng di Persija, seperti Rizky Ridho dan Jordi Amat.

"Perpanjangan kontrak ini merupakan bentuk kepercayaan klub terhadap potensi yang ada dalam dirinya," kata Prapanca, Senin (29/6).

Prapanca berharap Dia Syayid terus bekerja ekstra keras untuk meningkatkan kemampuannya.

“Kami berharap dia menjadi bagian penting dalam perjalanan Persija meraih prestasi," sambung dia.

Prapanca menegaskan Persija terus berkomitmen memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang.