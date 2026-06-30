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JPNN.com Jakarta Olahraga Pacu Honda Civic Turbo, Avila Bahar dan Aaron Lim Berjaya di Malaysia

Pacu Honda Civic Turbo, Avila Bahar dan Aaron Lim Berjaya di Malaysia

Selasa, 30 Juni 2026 – 19:30 WIB
Pacu Honda Civic Turbo, Avila Bahar dan Aaron Lim Berjaya di Malaysia - JPNN.com Jakarta
Pembalap Honda Racing Indonesia Avila Bahar kembali ke Indonesia dengan wajah semringah, Senin (29/6) malam. Foto: Dok Pribadi

jakarta.jpnn.com - Pembalap Honda Racing Indonesia Avila Bahar kembali ke Indonesia dengan wajah semringah, Senin (29/6) malam.

Sebab, Avila melakukan aksi nyaris sempurna pada Race 1 dan 2 ketika memperkuat Honda Malaysia Racing Team (HMRT) pada Round 2 Malaysia Touring Car Championship (MTCC) 2026 di Sepang International Circuit, Malaysia.

Avila yang memacu Honda Civic Turbo 1500 cc bahkan mencatat fastest lap di 2 Race itu.

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Pencapaian itu sangar wajar karena Avila sudah mencoba lintasan Sepang. 

Avila bahkan mencatat fastest lap di balapan Endurance pada 2025. 

Dengan pacuan Honda Civic Turbo ber-livery putih merah, Avila mencatat fastest lap di Race pertama ini pada lap 3. 

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Avila dan pasangannya, Aaron Lim, menguasai Race pertama pada Sabtu, 27 Juni 2026. 

Avila yang turun sebagai pembalap pertama melakukan tugasnya dengan sangat baik. 

Pembalap Honda Racing Indonesia Avila Bahar kembali ke Indonesia dengan wajah semringah, Senin (29/6) malam.
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TAGS   avila bahar pembalap honda honda civic turbo malaysia

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