JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Eksel Runtukahu Bertahan di Persija Jakarta, Target Juara

Eksel Runtukahu Bertahan di Persija Jakarta, Target Juara

Rabu, 01 Juli 2026 – 18:00 WIB
Eksel Runtukahu Bertahan di Persija Jakarta, Target Juara - JPNN.com Jakarta
Pesepak bola Persija Jakarta Eksel Timothy Joseph Runtukahu (kanan) berebut bola dengan pesepak bola Persebaya Surabaya Toni Firmansyah (kiri) pada pertandingan BRI Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (11/4/2026). Foto: ANTARA/Bayu Pratama S/foc.

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta memperpanjang kontrak Eksel Runtukahu untuk mengarungi Super League 2026/2027.

Keputusan Persija Jakarta tidak terlepas dari performa Eksel Runtukahu pada musim lalu.

Saat itu Eksel mengakhiri musim dengan label sebagai salah satu striker lokal tertajam.

Baca Juga:

Pemain Timnas Indonesia itu mengoleksi enam gol dari 23 penampilannya.

Empat tim menjadi korban dari ketajamannya pada musim lalu. 

Eksel mencetak gol ke gawang Persis (1), Arema FC (2), dan Persik (1) pada putaran pertama, serta Persebaya (2) di putaran kedua.

Baca Juga:

Eksel juga membukukan satu assist dan melepaskan 33 tembakan dengan 18 di antaranya tepat sasaran.

Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca percaya Eksel memiliki kemampuan lebih untuk terus berkembang.

Persija Jakarta memperpanjang kontrak Eksel Runtukahu untuk mengarungi Super League 2026/2027.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   Persija Jakarta eksel runtukahu super league persebaya surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU