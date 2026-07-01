Eksel Runtukahu Bertahan di Persija Jakarta, Target Juara

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta memperpanjang kontrak Eksel Runtukahu untuk mengarungi Super League 2026/2027.

Keputusan Persija Jakarta tidak terlepas dari performa Eksel Runtukahu pada musim lalu.

Saat itu Eksel mengakhiri musim dengan label sebagai salah satu striker lokal tertajam.

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Pemain Timnas Indonesia itu mengoleksi enam gol dari 23 penampilannya.

Empat tim menjadi korban dari ketajamannya pada musim lalu.

Eksel mencetak gol ke gawang Persis (1), Arema FC (2), dan Persik (1) pada putaran pertama, serta Persebaya (2) di putaran kedua.

Eksel juga membukukan satu assist dan melepaskan 33 tembakan dengan 18 di antaranya tepat sasaran.

Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca percaya Eksel memiliki kemampuan lebih untuk terus berkembang.