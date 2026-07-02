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Sambut Super League, Persija Jakarta Datangkan Kiper Baru

Kamis, 02 Juli 2026 – 18:00 WIB
Sambut Super League, Persija Jakarta Datangkan Kiper Baru - JPNN.com Jakarta
Penjaga gawang anyar Persija Jakarta Aqil Savik saat diperkenalkan sebagai rekrutan baru di Jakarta, Selasa (30/06/2026). Foto: ANTARA/HO-Persija.

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta mendatangkan Aqil Savik sebagai kiper baru untuk menghadapi Super League 2026/2027.

Aqil Savik mendapatkan kontrak berdurasi semusim dari Persija Jakarta.

Presiden Persija Mohamad Prapanca mengatakan pihaknya sangat senang menggaet Savik.

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"Berdasarkan performa yang telah dia tunjukkan di Super League musim lalu, kami optimistis dia bisa bersaing dan memberikan kontribusi positif bagi perjalanan tim musim depan," kata Prapanca, Selasa (30/6).

Aqil merupakan penjaga gawang andalan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada musim lalu.

Aqil telah tampil di bawah mistar gawang sebanyak 30 penampilan pada musim lalu.

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Kiper yang lahir pada 17 Januari 1999 itu mencatatkan 88 kali penyelamatan serta sembilan nirbobol.

"Kehadiran Aqil menjadi bagian dari upaya kami untuk membangun skuad yang kompetitif di setiap lini,” kata Prapanca.

Persija Jakarta mendatangkan Aqil Savik sebagai kiper baru untuk menghadapi Super League 2026/2027.
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TAGS   Persija Jakarta kiper persija aqil savik bhayangkara fc

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