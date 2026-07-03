Witan Sulaeman Antusias Dilatih Shin Tae Yong di Persija Jakarta

jakarta.jpnn.com - Pemain Persija Jakarta Witan Sulaeman sangat antusias setelah Shin Tae Yong resmi menjadi pelatihnya.

"Sangat antusias dengan kehadiran coach Shin Tae-yong di Persija,” kata Witan, Rabu (1/7).

Witan Sulaeman sudah mengetahui gaya dan karakter Shin Tae Yong.

Sebab, Witan Sulaeman pernah dilatih Shin Tae Yong di Timnas Indonesia.

“Saya tahu di timnas dan Persija nanti berbeda karena di timnas kami kumpulnya hanya per turnamen," kata Witan.

Dia pun tak sabar segera menjalani latihan perdana bersama pelatih berusia 57 tahun itu.

Baca Juga: Persija Jakarta Perpanjang Kontrak Pemain Muda

"Saya sangat menantikan latihan bersama Shin Tae-yong,” ucap Witan.

Dia berharap bisa memberikan kesuksesan bagi Persija Jakarta.