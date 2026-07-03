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JPNN.com Jakarta Olahraga Witan Sulaeman Antusias Dilatih Shin Tae Yong di Persija Jakarta

Witan Sulaeman Antusias Dilatih Shin Tae Yong di Persija Jakarta

Jumat, 03 Juli 2026 – 18:00 WIB
Witan Sulaeman Antusias Dilatih Shin Tae Yong di Persija Jakarta - JPNN.com Jakarta
Pemain Persija Jakarta Rayhan Hannan (kiri), Fabio Azkairawan (tengah), dan Witan Sulaeman (kanan), dalam acara Meet & Greet di Jakarta Fair Kemayoran, Jakarta International Expo, Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2026). Foto: ANTARA/Zaro Ezza Syachniar

jakarta.jpnn.com - Pemain Persija Jakarta Witan Sulaeman sangat antusias setelah Shin Tae Yong resmi menjadi pelatihnya.

"Sangat antusias dengan kehadiran coach Shin Tae-yong di Persija,” kata Witan, Rabu (1/7).

Witan Sulaeman sudah mengetahui gaya dan karakter Shin Tae Yong.

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Sebab, Witan Sulaeman pernah dilatih Shin Tae Yong di Timnas Indonesia.

“Saya tahu di timnas dan Persija nanti berbeda karena di timnas kami kumpulnya hanya per turnamen," kata Witan.

Dia pun tak sabar segera menjalani latihan perdana bersama pelatih berusia 57 tahun itu.

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"Saya sangat menantikan latihan bersama Shin Tae-yong,” ucap Witan.

Dia berharap bisa memberikan kesuksesan bagi Persija Jakarta.

Pemain Persija Jakarta Witan Sulaeman sangat antusias setelah Shin Tae Yong resmi menjadi pelatihnya.
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TAGS   Persija Jakarta witan sulaeman shin tae yong pemain persija

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