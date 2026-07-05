Ketua BTN: Piala AFF Bukan Turnamen Ecek-Ecek

jakarta.jpnn.com - Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji tidak sependapat dengan anggapan yang menyebut Piala AFF sebagai turnamen ecek-ecek.

Sumardji juga tidak sependapat apabila Piala AFF dianggap tak prestisius.

Menurutnya, Piala AFF adalah turnamen paling bergengsi di Asia Tenggara meski tak masuk kalender FIFA.

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"Saya tidak sependapat. Kenapa? Sejak kita merdeka sampai dengan sekarang, timnas kita belum bisa mendapatkan trofi juara," kata Sumardji, Jumat (3/70.

Sumardji mengatakan tahun ini adalah momen tepat untuk memutus rekor negatif itu.

Menurut dia, menjadi juara Piala AFF tahun ini menjadi pembuktian untuk Indonesia.

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Sebab, Timnas Indonesia memasuki era baru bersama pelatih John Herdman setelah gagal menembus putaran final Piala Dunia 2026.

"Momentumnya tepat. Kenapa tidak kita manfaatkan dan tidak kita buktikan bahwa kita mampu untuk bisa mendapatkan itu? Ini bagian mengukir sejarah," ucap Sumardji.