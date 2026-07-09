Timnas Indonesia Belum Pernah Juara Piala AFF Karena Faktor Mental

jakarta.jpnn.com - Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji menyebut mental menjadi faktor utama di balik kegagalan Timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF.

"Kalau kita ingin memenangI suatu peperangan, yang harus kita persiapkan adalah segala sesuatu yang memang bisa kita memenangi peperangan itu," kata Sumardji, Jumat (3/7).

Menurut Sumardji, sangat banyak evaluasi untuk Timnas Indonesia.

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"Salah satu evaluasi yang utama ialah bagaimana membangun karakter mental para pemain kita," tambah dia.

Evaluasi lain untuk Timnas Indonesia adalah fisik dan skill.

"Dari evaluasi yang cukup panjang itu nanti kita combine jadi satu, kita jadikan suatu kekuatan yang bisa memenangi peperangan," kata Sumardji.

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Piala AFF 2026 akan digelar mulai 24 Juli sampai 26 Agustus.

Turnamen itu menggunakan sistem round-robin di fase grup.