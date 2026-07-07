6 Pemain Persija Jakarta Masuk TC Timnas Indonesia

jakarta.jpnn.com - Enam pemain Persija Jakarta masuk pelatnas Timnas Indonesia menuju Piala Asean 2026.

Mereka ialah Rizky Ridho, Dony Tri Pamungkas, Rayhan Hannan, Shayne Pattynama, Jordi Amat, dan Mauro Zijlstra.

Rizky Ridho dan kawan-kawan menjalani pelatnas di Bali mulai Minggu (5/7) sampai Sabtu (11/7).

Baca Juga: Witan Sulaeman Antusias Dilatih Shin Tae Yong di Persija Jakarta

"Jakarta answers the Garuda call. Enam Macan Kemayoran mendapat panggilan untuk mengikuti Pemusatan Latihan Tahap 1 Tim Nasional Indonesia di Bali, 5–11 Juli 2026," tulis Instagram resmi Persija, Minggu.

Piala ASEAN yang dahulu dikenal dengan nama Piala AFF akan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026.

Indonesia datang dengan ambisi besar untuk meraih gelar juara pertama dalam sejarah keikutsertaan.

Indonesia tak pernah absen di ajang ini sejak pertama kali digelar pada 1996 di Singapura.

Timnas Indonesia mampu melangkah ke partai final sebanyak enam kali.