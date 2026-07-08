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JPNN.com Jakarta Olahraga Bertahan di Persija Jakarta, Witan Sulaeman Ingin Juara

Bertahan di Persija Jakarta, Witan Sulaeman Ingin Juara

Rabu, 08 Juli 2026 – 18:00 WIB
Bertahan di Persija Jakarta, Witan Sulaeman Ingin Juara - JPNN.com Jakarta
Pesepak bola Persija Jakarta Witan Sulaeman (kanan) berusaha melewati hadangan pesepak bola PSIM Yogyakarta Gulam Fatkur Rahman (kiri) dalam pertandingan lanjutan Super League 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (28/11/2025). Foto: ANTARA/Rivan Awal Lingga/foc.

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta resmi memperpanjang kontrak gelandangnya, Witan Sulaeman.

Witan Sulaeman mendapatkan kontrak berdurasi tiga tahun dari Persija Jakarta.

"Persija dan Witan sepakat untuk melanjutkan kerja sama untuk tiga musim ke depan," kata Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca, Sabtu (4/7).

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Witan telah menjadi salah satu punggawa Macan Kemayoran semenjak musim 2023.

Dia merupakan salah satu pemain penting di lini serang Persija dalam beberapa musim terakhir.

Pada musim 2025/2026, dia mencatatkan total satu gol dan tiga assist di Super League.

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Witan diharapkan bisa menjadi bagian penting dalam proyek Persija Jakarta ke depannya.

Apalagu, saat ini Macan Kemayoran dilatih oleh Shin Tae-yong yang merupakan mantan pelanakhodatih Witan di Timnas Indonesia.

Persija Jakarta resmi memperpanjang kontrak gelandangnya, Witan Sulaeman. Witan Sulaeman mendapatkan kontrak berdurasi tiga tahun dari Persija Jakarta.
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TAGS   Persija Jakarta witan sulaeman shin tae yong pelatih

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