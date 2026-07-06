Kurniawan Dwi Yulianto Gagal, David Nascimento Jadi Pelatih Timnas U-17 Indonesia.

jakarta.jpnn.com - David Nascimento menjadi pengganti Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih Timnas U-17 Indonesia.

Kurniawan Dwi Yulianto diganti setelah timnas gagal menembus Piala Dunia U-17 2026.

Saat itu Timnas U-17 Indonesia hanya finis di posisi juru kunci Piala Asia U-17 2026.

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Padahal, Piala Asia U-17 menjadi ajang kualifikasi untuk Piala Dunia U-17 2026.

Nascimento bekerja sama dengan mantan gelandang Timnas Indonesia Ahmad Bustomi yang berperan sebagai asisten pelatih.

Ada juga Simon Tahamata yang selama ini dikenal sebagai Kepala Pemandu Bakat di PSSI.

PSSI juga mengumumkan Muhamad Alimudin sebagai pelatih fisik.

Taufik Nur Hidayat sebagai video analis. Arief Priyandhi pelatih kiper. (ant)