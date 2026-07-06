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JPNN.com Jakarta Olahraga Kurniawan Dwi Yulianto Gagal, David Nascimento Jadi Pelatih Timnas U-17 Indonesia.

Kurniawan Dwi Yulianto Gagal, David Nascimento Jadi Pelatih Timnas U-17 Indonesia.

Senin, 06 Juli 2026 – 18:00 WIB
Kurniawan Dwi Yulianto Gagal, David Nascimento Jadi Pelatih Timnas U-17 Indonesia. - JPNN.com Jakarta
Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji berbicara di acara "Water Break" yang digelar PSSI Pers di Jakarta Selatan, Jumat (3/7/2026). Foto: ANTARA/Zaro Ezza Syachniar

jakarta.jpnn.com - David Nascimento menjadi pengganti Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih Timnas U-17 Indonesia.

Kurniawan Dwi Yulianto diganti setelah timnas gagal menembus Piala Dunia U-17 2026.

Saat itu Timnas U-17 Indonesia hanya finis di posisi juru kunci Piala Asia U-17 2026.

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Padahal, Piala Asia U-17 menjadi ajang kualifikasi untuk Piala Dunia U-17 2026.

Nascimento bekerja sama dengan mantan gelandang Timnas Indonesia Ahmad Bustomi yang berperan sebagai asisten pelatih.

Ada juga Simon Tahamata yang selama ini dikenal sebagai Kepala Pemandu Bakat di PSSI.

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PSSI juga mengumumkan Muhamad Alimudin sebagai pelatih fisik.

Taufik Nur Hidayat sebagai video analis. Arief Priyandhi pelatih kiper. (ant)

David Nascimento menjadi pengganti Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih Timnas U-17 Indonesia.

Redaktur & Reporter : Ragil

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TAGS   kurniawan dwi yulianto timnas indonesia piala dunia piala asia

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