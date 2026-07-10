Pratama Arhan Gabung, Persaingan Pemain Persija Jakarta Makin Sehat

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta mendatangkan Pratama Arhan untuk menghadapi Super League 2026/2027.

Kedatangan Pratama Arhan membuat sisi kiri pertahanan Persija Jakarta makin kuat.

Pratama Arhan mendapatkan kontrak dengan durasi tiga tahun bersama Persija Jakarta.

Bek Timnas Indonesia itu akan membela Persija Jakarta hingga akhir 2028/2029.

Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca menjelaskan kedatangan Pratama Arhan merupakan bagian dari upaya klub membangun skuad yang lebih kompetitif.

"Pratama Arhan adalah pemain yang memiliki kualitas, pengalaman, dan mentalitas yang kami butuhkan untuk memperkuat skuad musim ini," ungkap Prapanca, Senin (6/7).

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Dia menjelaskan kehadiran Pratama Arhan akan menambah kedalaman tim, terutama di sisi kiri.

Selain itu, kedatangan Pratama Arhan menciptakan persaingan yang sehat di dalam skuad.