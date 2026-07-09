Selamat! Ketua KONI DKI Jakarta Hidayat Humaid Jadi Guru Besar UNJ

jakarta.jpnn.com - Ketua KONI Provinsi DKI Jakarta Hidayat Humaid resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Kepelatihan Panahan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Kamis (9/7).

Pengukuhan dilakukan di Aula Latief Hendraningrat, Gedung Dewi Sartika Lantai 2, Kampus A UNJ di Kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (9/7).

Hidayat Humaid mendapat kesempatan pertama memaparkan orasi ilmiahnya di depan tamu, termasuk Rektor, Guru Besar, kordinator program studi di lingkungan, para dosen, dan mahasiswa UNJ.

Guru Besar Tetap pada Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan UNJ itu membuka orasi ilmiah bertema Prestasi Panahan Indonesia di Pentas Dunia dengan melempar dua buah pantun berisi prestasi olahraga nasional.

Setelah itu, dia melanjutkan dengan orasinya soal prestasi panahan Indonesia yang bisa mencapai pentas dunia.

Hidayat juga memperkenalkan atlet panahan putri Nurfitriyana Saiman yang merupakan peraih medali perak Nomor Beregu Putri di Olimpiade Seoul, Korea Selatan 1988 bersama Kusuma Wardhani dan Lilies Handayani.

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"Dalam perspektif pembangunan olahraga nasional, pemilihan cabang olahraga strategis harus mempertimbangkan kesesuaian antara potensi demografis, kapasitas kelembagaan dan peluang kompetitif internasional,” kata Hidayat.

Pria kelahiran Sukabumi, 10 Februari 1963 itu mengatakan panahan dengan karakteristik akurasi dan kebutuhan infrastruktur yang relatif moderat memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai cabang unggulan Indonesia dalam kerangka Grand Design Olahraga nasional.